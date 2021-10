Moto GP, a Misano Adriatico ultima gara in Italia per Valentino Rossi

E’ quanto ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, oggi a Misano Adriatico in occasione della tappa in Romagna della Moto GP, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, ultima gara in Italia per il campione di Tavullia.Il presidente Bonaccini ha espresso al campione che lascia le scene del Motomondiale il saluto, l’affetto e la partecipazione che gli sportivi, e gli emiliano-romagnoli in prima fila, gli hanno sempre riconosciuto.