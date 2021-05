Moto GP: doppietta Ducati, e Bagnaia in testa al mondiale

Trionfa l'Italia al Gran Premio di Jeres, in Spagna, nella gara della Motogp. La Ducati ufficiale ed i suoi piloti emozionano. La vittoria di Miller davanti a Bagnaia riporta la Ducati, dopo Capirossi nel 2006, ad un successo molto difficile da prevere in questa pista. E suggella un altro risultato straordinario. Il primo posto in classifica per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati guida il mondiale con 66 punti, a +2 su Quartararo (13° a causa di un problema al braccio destro). Quinto Mir, 6° Aleix Espargaró, 9° Marc Marquez. I risultati degli altri italiani: 14° Petrucci, 16° Marini, 17° Rossi, 19° Savadori. Bastianini fuori con una caduta.