Moto GP: Ducati campione del mondo costruttori

Una gara onorevole per gli italiani, anche per Dovizioso, partito dietro e arrivato sesto. Per lui, ora, anno sabatico. Ma alla fine quarto nel mondiale. Rossi, nell'ultima stagione al team ufficiale Yamaha, finisce dodicesimo ma al termine di una gara combattuta insieme a Vinales. L'anno prossimo sarà al team Petronas. Gara vinta, senza storia, da Oliveira, alla prima pole, davanti per tutta la corsa con ampio margine. Poi, tra gli Italiani, c'è la conferma Morbidelli, vera e grande rivelazione del mondiale, con un finale di stagione in stato di grazie. Peccato per Pecco Bagnaia. Un sublussazione alla spalla, pare dovuta ad un contatto ad inizio gara con Mir, lo ha obbligato al ritiro.