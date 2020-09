Poteva essere una gran Premio, quello dell'Emilia-Romagna, per la seconda gara a Misano, dove gli italiani, Rossi compreso, pur partendo in posizione non favorevole, avrebbero potuto dire la loro. Bagnaia l'aveva detta la sua, con una Ducati nettamente più veloce della Yahmaha, davanti a tutti per due terzi della gara. Impresa vanificata da una uscita di pista al campo di direzione. Facendo tutto da solo. Da li si è aperta davanti la prateria per Vinales. Rossi cade subito con l'avantreno che gli parte in curva, rientra, alcuni giri dietro e poi il ritiro. Secondo Mir, davanti a Quartararo che, penalizzato, ha dovuto cedere il posto a Espargaro.