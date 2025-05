Moto GP: Marc Marquez vince gara sprint, Bagnaia fuori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tre Ducati e tre spagnoli sul podio nella gara sprint della MotoGP sul circuito di Le Mans. Le due Ducati, però non sono quelle ufficiali, bensì quelle del team Gresini.

Nulla da fare per il favorito di oggi, Quartararo, partito in pole e scatenato davanti a tutti. Lotta durissima con le Ducati all'inizio poi cede un pochino. Tanto quanto da farsi passare dai due fratelli Marquez. Caduta per Acosta all'ultima curva, autore di una buona gara in lotta con Vinales. Tegola su Bagnaia. Al secondo giro scivola nella curva verso destra. Gara finita.