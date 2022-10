Moto GP: vince Oliveira, Bagnaia terzo a due punti da Quartararo nella corsa mondiale

Si festeggia ancora nel team Ducati. Ancora una volta le due moto ufficiali sono sul podio, con Miller secondo e Bagnaia terzo, dietro ad un impeccabile, sul bagnato del circuito thailandese, Oliveira, su KTM. Bastianini non va oltre il sesto posto.Ma la vera notizia è il 17esimo posto di Fabio Quartararo che valorizza il terzo posto di Bagnaia, ora a soli due punti dalla testa del mondiale dove ancora la partita è aperta anche per Espargaro a -20 e Bastianini a -39.1. Miguel Oliveira (POR/Ktm)2. Jack Miller (AUS/Ducati) +0.7303. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) +1.9684. Johann Zarco (FRA/Ducati) +2.4905. Marc Marquez (SPA/Honda) +2.9586. Enea Bastianini (ITA/Ducati) +13.2577. Maverick Vinales (SPA/Aprilia) +14.5668. Alex Marquez (SPA/Honda) +14.8619. Jorge Martin (SPA/Ducati) +15.36510. Brad Binder (RSA/Ktm) +18.097

