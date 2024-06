Motoclub GP Modena: prestigiosa partnership con Schiatti Class

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I Presidenti del Motoclub GP Modena, Pietro Pini e Giuseppe Goldoni, con la loro dedizione e passione per il mondo del motocross hanno dato vita ad una realtà unica e in continua crescita.‘É un grande orgoglio - spiegano Pini e Goldoni-, avere in Schiatti Class Motorcycles un partner che contribuirà a far crescere ulteriormente il nostro club ed è un onore essere stati scelti per i test drive della prima moto da cross realizzata da Triumph.

Un ringraziamento speciale va a Lorenzo Schiatti, titolare di Schiatti Class Motorcycles e Simone Blasi, direttore vendite della medesima azienda, per la loro preziosa collaborazione”. 'Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri associati e agli appassionati di motocross l'opportunità di testare in anteprima italiana la TF 250-X - prosegue Pietro Pini-, il GP Enduro FEST sarà un weekend indimenticabile all'insegna dell'enduro e del divertimento’.



La TF 250-X vanta un innovativo telaio leggero, sospensioni di serie migliori della categoria, freni all'avanguardia e un nuovo propulsore ultra-compatto da 250 cc per un'agilità e un controllo ottimali. Il suo design distintivo e le sue prestazioni elevate la rendono la moto da MX per eccellenza.



Collaborazioni di alto livello

Triumph ha collaborato con alcuni dei migliori marchi del settore per lo sviluppo della TF 250-X, tra cui Akrapovič, Athena, Brembo, Dell'Orto, D.



I.



D, Galfer, KYB, ODI, Pirelli, ProTaper, Twin Air e XTRig. Questi componenti di alta qualità garantiscono prestazioni eccezionali e una durata superiore.



Il fine settimana del GP Enduro FEST

Il GP Enduro FEST è un evento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote. Oltre al test drive della TF 250-X, i partecipanti potranno sfidarsi su un fettucciato nel bosco, visitare l'area Paddock con le ultime novità del settore, partecipare a un tour per maxi enduro, seguire una sessione di scuola di guida teorica, godersi un aperitivo con musica e molto altro ancora. L'evento è adatto a tutta la famiglia.