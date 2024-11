Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per la prima volta nell’era moderna, un team clienti trionfa in campionato. Resa vana, dunque, la vittoria di Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) sul circuito del Montmelò. Nonostante le undici vittorie stagionali, il pilota di Chivasso chiude secondo nel mondiale. Il podio odierno viene completato da Marc Marquez (Ducati Gresini), al secondo posto, e da Jorge Martin. Quarto posto per Alex Marquez (Ducati Gresini); quindi, quinto Aleix Espargaro (Aprilia), all’ultima gara prima del ritiro. Nell’ordine, completano la top ten Enea Bastianini, Brad Binder, Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.