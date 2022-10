MotoGp, prima pole per Bezzecchi in Thailandia

Sette Ducati nelle prime dieci posizioni nelle Q2 della MotoGP, ma la notizia è la prima pole assoluta di uno straordinario Marco Bezzecchi. Il pilota romagnolo lancia la sua Ducati e chiude in 1’29″671 davanti a un ottimo Jorge Martin (Prima Pramac Racing) secondo a soli 21 millesimi. Terzo Pecco Bagnaia, ancora su Ducati, che sembrava poter raggiungere la prima posizione, a 104 millesimi. Il campione francese, Fabio Quartararo (Yamaha), chiude quarto a 238 millesimi. Quinto un altro transalpino, Johann Zarco (Prima Pramac Racing), sesto l’italiano Enea Bastianini (+0.317) con la sua Ducati. Settimo l’australiano Jack Miller (Ducati) a 435 millesimi da Bezzecchi. Ottavo posto per Marc Marquez con la Repsol Honda (+0.462), nono Luca Marini (Mooney VR46) a 543 millesimi e decimo Alex Rins (+0.666) con la Suzuki.

