Napoli-Salernitana finisce 1-1: festa scudetto posticipata

Dopo il successo dell'Inter contro la Lazio, al Napoli serviva una vittoria per aggiudicarsi lo scudetto aritmeticamente. Invece la Salernitana riesce a recuperare il gol di svantaggio di Mathias Olivera e con Dia all’84esimo spegne le celebrazioni pronte ad esplodere allo Stadio Maradona come nel resto della città. Al Napoli non resta che andare a giocarsi la sua seconda chance scudetto in trasferta a Udine, giovedì alle 20.45.Foto Dire