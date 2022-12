Modena calcio: gli auguri di Natale dal campo

Senza dimenticare l’iniziativa globale del club lanciata in occasione dell’ accensione dell’albero 2022: #regalaunregalo a favore di Aseop (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) del presidente Erio Bagni, iniziativa realizzata in collaborazione con il Panathlon Club di Modena e l’Antico Mercato Albinelli.

Natale per il Modena F.C. è anche solidarietà. La squadra, come ogni anno, ha dato il proprio importante contributo all’Associazione Giuseppe Loschi-BeppeNelCuore, ricordando il medico gialloblù prematuramente scomparso, associazione sempre attiva con iniziative di varia natura negli ambiti della Medicina d’Emergenza-Urgenza, Medicina dello Sport e Medicina Orientale.

Un sereno Natale a tutti. Ci vediamo a Bolzano”. Nelle parole del presidente Carlo Rivetti il senso dei festeggiamenti del Modena F.C. per tutti i suoi innamorati tifosi. Da una parte la tradizione del brindisi del 25 dicembre, dall’altra l’impegno in campionato, nel giorno di Santo Stefano, allo stadio Druso contro l’F.C. Sudtirol ( qui la presentazione della partita di Corrado Roscelli)

