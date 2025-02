Niente da fare per il Castelfranco: col Gotico arriva il 23esimo ko

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Virtus Castelfranco rivitalizza anche un Gotico in crisi e i piacentini tornano a respirare. Il post partita è forse ancora più bello per il Gotico: l'Arcetana fa harakiri in casa con il Fabbrico, il Nibbiano regola il Real Formigine e in questo momento il Gotico può così salire al 12esimo posto, l'ultimo disponibile per salvarsi senza passare dai playout. Partita equilibrata nei primi minuti, gli ospiti non mostrano alcun timore e si propongono in avanti con un paio di incursioni interessanti di Simonetti ma al Gotico basta poco per sfiorare il vantaggio quando Raggi si presenta in area dalla sinistra e solo un grande salvataggio sulla linea di Sighinolfi gli nega la gioia del gol.

Gioia che è solo rimandata di qualche minuto, la squadra di Achilli passa grazie a una buona azione sulla destra di Maggiari che si fa deviare il tiro-cross dal portiere, sulla respinta il più pronto di tutti è Rovelli che di testa deposita il pallone nella porta sguarnita. La differenza è evidente, ma più che ad affondare il colpo del raddoppio il Gotico decide di amministrare l'1-0 senza rischiare più di tanto, aiutato dalla sterilità offensiva degli avversari che mettono tutto sulla grinta. Eppure basta poco, altra combinazione sulla destra per Spotti che crossa dalla parte opposta per Raggi, piatto al volo alto sopra la traversa da ottima posizione.

La porta sembra stregata per il povero Raggi che nell'azione successiva va ancora alla conclusione dopo una mischia in area ma scheggia il palo esterno, poi c'è un altro incredibile montante colpito stavolta da Makaya che da due metri non riesce a tramutare in rete l'assist al bacio dello stesso Raggi. Per il momento può anche bastare, un minuto di recupero e squadre all'intervallo. A inizio secondo tempo subito dentro Rantier e Franchi per riprendere confidenza con il campo, ma il primo tiro dopo una manciata di secondi lo scaglia Rossi trovando un attento Nicolosi. Errore da matita blu invece per Rantier, riceve un lancio perfetto dalle retrovie e si presenta solo davanti al portiere calciando però alle stelle. I ritmi si abbassano e questo non può che giovare a un Gotico che però ha ancora il problema di concretizzare le occasioni create, si iscrive alla sagra del gol mangiato ancora Rossi che tira fuori dopo l'ennesima smanacciata del portiere su cross di Raggi. Ci ha preso gusto Rovelli e va vicino alla doppietta con un altro colpo di testa che stavolta Nicolosi alza sopra la traversa, sul corner successivo il 2-0 sembra cosa fatta ma l'incornata di Franchi è alta di pochissimo. Il gol per lui arriva in pieno recupero, altro colpo di testa nell'angolino su cross di Gnaziri e 2-0, il Castelfranco non c'è più e all'ultimo secondo subisce il tris da Rantier che entra in area e beffa Nicolosi con un preciso sinistro rasoterra.GOTICO GARIBALDINA-VIRTUS CASTELFRANCO 3-0 GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Rovelli, Moschetti, Mavrov (1' st Rantier), Milani, De Vivo, Maggiari (1' st Franchi), Makaya, Spotti (14' st Gnaziri), Rossi, Raggi. A disposizione: Rapacioli, De Matteo, Menzani, Bosini, Zanaboni, Molinelli. All. Bigatti.VIRTUS CASTELFRANCO: Nicolosi, Passini, Ogunleye (45' st Antra), Lopez, Sighinolfi, Ferrari, Gueye (26' st Tajeddine), Romancic, Kola (4' st Campani), Simonetti, Mariano (28' st Tondelli). A disposizione: Gagliardi, Cannas, Cusano. All. Napolitano.Reti: 11' pt Rovelli (G), 47' st Franchi (G), 50' st Rantier (G).Ammoniti: Romancic (C), Rossi (G), Ogunleye (C).Arbitro: Biandronni (Forlì ), assistenti Saccone (Forlì ) e Gacea (Forlì ).