Non sarà così: a San Geminiano, fiera in presenza, Corrida a distanza

Per il secondo anno consecutivo la corrida di San Geminiano la corsa podistica legata alla fiera del Santo Patrono, il 31 gennaio, non si svolgerà nelle forme classiche con migliaia di atleti insieme ai nastri di partenza. A differenza della fiera dove gli assembramenti tra le centinaia di bancarelle e le strette vie del centro saranno tollerati se partecipati solo da persone munite di Green Pass rafforzato, alla Corrida le restrizioni hanno portato a scartare ancora l'ipotesi della classica Corrida.'Il picco stagionale dei contagi da Covid 19 - si legge nella nota della associazione sportiva La Frattellanza organizzatrice dell'evento annuale - ha costretto ad un cambio di programma non solo la Fratellanza, ma anche tante altre società organizzatrici di eventi simili in Italia a partire dalla gara popolare del 31 dicembre a Roma.Le iscrizioni alla Virtual Corrida apriranno lunedì 24 gennaio e proseguiranno fino a sabato 29 presso il Campo Comunale di via Piazza dalle ore 10 alle ore 19 oppure nella mattinata di domenica 30 gennaio dalle 9 alle 12. Partner dell’iniziativa, inoltre, sarà anche Run&Fun con il suo staff che presso il punto vendita di Strada Morane sarà a disposizione a propria volta per le iscrizioni a partire dal 24 gennaio nei giorni e orari di apertura al pubblico.Come per la prima edizione saranno tre i pacchetti a disposizione con una formula rinnovata:- Iscrizione + cappellino in pile serigrafato per l’evento + aceto balsamico Del Duca (5 euro)- Iscrizione + cappellino + aceto + medaglia celebrativa (10 euro)- Iscrizione + cappellino + aceto + medaglia + maglietta tecnica (20 euro)A ciascuno degli iscritti, inoltre, sarà riservato uno sconto di un euro sull’eventuale iscrizione alla Corrida dell’Angelo in programma il 18 aprile nel giorno di Pasquetta. Come di consueto tutti i partecipanti avranno il ‘compito’ di scattarsi una foto da inviarci e condividere sui social indossando cappellino ed eventuale maglietta durante la propria Corrida che dovrà essere affrontata nelle giornate di sabato 29, domenica 30 o nella canonica giornata di lunedì 31.Viste le restrizioni decisamente meno limitanti rispetto allo scorso anno, inoltre, l’invito rivolto a gruppi podistici o anche semplici gruppi di amici è quello di condividere nelle forme e modi preferiti la propria Virtual Corrida, rispettando le normative anti Covid vigenti, per creare un’esperienza social ancora più accattivante e simbolica dell’evento.Nella foto (La Fratellanza), la partenza della Corrida in una edizione pre-covid