Non si arresta la cavalcata Carpi: 1-0 alla Sambenedettese

Altri tre punti in saccoccia. Il Carpi vola alto, e dopo la vittoria di oggi, in casa contro la Samb, arriva ai 41 punti in classifica. Tre punti raggiunti con una rete, quella di testa di Samuele Maurizi che replica la soddisfazione e la gioia del Cabassi



Il tabellino



CARPI-SAMBENEDETTESE 1-0

Reti: 26’st Maurizi

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Rossoni (10’st Pellegrini), Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber (45’st Boccaccini), Fofana (10’st Simonetti), Saric; Jelenic (45’st Lomolino); Maurizi, Biasci (45’st Carletti).

A disposizione: Rossini, Carta, Varoli, Van der Heijden, Clemente, Mastaj, Tommasone.

Allenatore: Riolfo

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Santurro, Rapisarda, Biondi, Carillo (29’ Di Pasquale), Gemignani; Gelonese, Angiulli, Frediani (39’st Piredda); Volpicelli (25’st Di Massimo), Cernigoi, Orlando.

A disposizione: Raccichini, Fusco, Trillò, Zaffagnini, Miceli, Bove, Brunetti, Garofalo, Panaioli.

Allenatore: Montero

Arbitro: Miele di Nola, assistenti Testi di Livorno e Lencioni di Lucca

Note: espulso al 94’ Di Massimo; ammoniti Ligi, Montero (all.Sambenedettese), Gelonese; recupero 2’ primo tempo e 4’ secondo tempo