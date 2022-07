Novità tra i pali: Andrea Seculin è il nuovo portiere del Modena

Andrea Seculin è ufficialmente un giocatore del Modena F.C. È stato completata tutta la procedura riguardante il tesseramento e il portiere 32enne ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo. 'Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena danno il benvenuto ad Andrea che, in carriera, ha indossato le maglie di Pistoiese, Sampdoria, Chievo, Fiorentina, Avellino Sud Tirol, Spal e Juve Stabia' - si legge in una nota.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.