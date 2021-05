Nuoto, Paltrinieri d’argento negli 800

Mykhaylo Romanchuk batte ancora una volta Gregorio Paltrinieri. Dopo l’oro nei 1500 metri, l’ucraino trionfa anche negli 800 degli Europei di nuoto di Budapest, rimontando sul carpigiano nelle ultime vasche e chiudendo con il crono di 7’42”61. Sono comunque due le medaglie azzurre nella finale: oltre all’argento di Paltrinieri arriva anche il bronzo di Gabriele Detti. Nella finale dei 50 rana vince sempre Adam Peaty: il britannico tocca con il tempo di 26”21 davanti al bielorusso Ilya Shymanovich ma sul podio c’è anche un azzurro: è Nicolò Martinenghi, bronzo con il tempo di 26”68. Ottavo posto per l’altro italiano in gara, Alessandro Pinzuti.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.