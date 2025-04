Oggi a San Damaso il Cittadella Vis Modena affronta il Progresso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il Cittadella Vis Modena oggi all'Allegretti di San Damaso (ore 15) sfida il Progresso per chiudere la pratica salvezza. Pe rmister Mattia Gori 'il Progresso è una della rivelazioni di questo campionato, è riuscito anche a fare tre vittorie consecutive, per noi sarà una partita complicata'.

L’allenatore del Progresso Davide Marchini: 'Per noi quella col Fiorenzuola, che merita molti punti di più di quelli che ha, era una gara che poteva regalarci una salvezza anticipata ma l'abbiamo persa. D’altra parte i miei giocatori hanno dato sempre il massimo e il nostro campionato è largamente superiore alle aspettative, visto che tutti ci davano per spacciati. Dopo questa sconfitta, restano da giocare cinque partite e per noi saranno cinque finali. La Cittadella è una squadra costruita con nomi di un certo spessore e con esperienza sia in categoria che in categorie superiori, Mora ad esempio ha fatto addirittura la Serie A. Inoltre ha un allenatore come Gori, che conosco dai tempi in cui allenava l’Alfonsine, molto preparato. È una partita dobbiamo essere molto attenti e giocare ad alta intensità. Noi abbiamo sicuramente motivazioni più forti, visto che loro con 39 punti sono quasi salvi, spero che questo possa essere un fattore a nostro favore'.

Matteo Pierotti