Oggi il Modena torna in campo per la Supercoppa di Serie C

Smaltita la sbornia per le celebrazioni seguite alla vittoria del campionato, il Modena torna in campo oggi pomeriggio al Braglia per l’ultima gara casalinga ufficiale della stagione; ospiti i galletti del Bari, allenati dall’ex gialloblù Mignani, che ha vinto il girone C; in palio ci sono punti utili per provare a vincere la supercoppa di Serie C, trofeo riservato alle tre squadre vincitrici dei tre gironi di Lega Pro e che si disputa con un torneo all’italiana con incontri di sola andata.Il Bari ha perso sabato scorso in casa contro il Sud-Tirol (1-2), avversario che il Modena affronterà sabato prossimo a Bolzano; i biancorossi arrivano al Braglia con poca convinzione di portare a casa il trofeo, che invece, allo stato è ancora alla portata del Modena e del SudTirol; trofeo che Tesser ha già vinto in due occasioni, alla guida del Novara, nel 2010 (che con due promozioni consecutive portò dalla serie C alla serie A) e alla guida del Pordenone nel 2019; chissà se il vecchio adagio non c’è due senza tre funzionerà anche questa volta.Il Modena arriva alla gara di domani con diverse assenze, ma con la voglia di fare bene e di congedarsi dal pubblico del Braglia con la vittoria; la doppietta campionato/supercoppa sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione comunque fantastica; peraltro, tutto il pubblico gialloblù sarà pronto a tributare il doveroso omaggio agli eroi dell’anno.Nel Modena mancano Gerli, Tremolada, Azzi, Minesso e Ponsi, tutti a vario titolo infortunati; Tesser confermerà il modulo che ha portato i gialli in serie B; in porta sicuramente Narciso, dietro probabili Ciofani e Renzetti sulle fasce, mentre al centro Silvestri, Pegreffi e Piacentini si contendono le due maglie da centrali; in mezzo analogo ballottaggio tra Scarsella, Di Paola, Duca, Magnino e Armellino per i tre ruoli di centrocampo; davanti invece sicuro titolare Bonfanti come punta centrale, supportato probabilmente da Mosti e da Giovannini.Al termine della gara, il Modena sarà premiato con la Coppa che spetta alla squadra che ha vinto il campionato di Lega Pro nel proprio girone.Calcio di inizio alle 16 allo stadio Braglia.