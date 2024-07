Olimpiadi, al via gironi calcio e rugby a 7 in attesa della inaugurazione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non ci sono squadre italiane impegnate, dato che negli sport di squadra le delegazioni sono quelle di pallanuoto e pallavolo, tuttavia, gli appassionati di calcio giovanile e di nazionali che in maniera improbabile potrebbero figurare in una coppa del mondo hanno buon gioco nel poter seguire le partite dei gironi eliminatori.Spazio quindi al torneo maschile dove dalle 15 di oggi in successione si affronteranno Argentina e Marocco per il gruppo B, Uzbekistan e Spagna per il gruppo C, alle 17 Guinea e Nuova Zelanda per il gruppo A e Egitto e Repubblica Dominicana a chiusura del gruppo C.

Alle 19 chiude il gruppo B con la sfida tra Iraq e Ucraina mentre per il gruppo D aprono Giappone e Paraguay; alle 21 chiude il gruppo A con la nazionale di casa della Francia che affronta gli Stati Uniti e la chiusura del gruppo D con il Mali che affronta Israele.



Alle 15 e 30 inaugura anche il torneo di Rugby a 7 variante “small” del rugby a 15. In questa versione il campo ha le stesse dimensioni di quello del rugby a 15; i giocatori in azione sul campo sono 7 e altri 5 sono pronti a sostituirli; alle mischie ordinate e alle rimesse laterali partecipano 3 giocatori. La partita si divide in 2 tempi di 10 minuti l'uno con intervallo di 2 minuti quando si tratta della partita finale di un torneo importante altrimenti ogni tempo dura 7 minuti con intervallo di 1 minuto.



Nel caso di parità alla fine dei tempi regolamentari la partita continua fino a quando una squadra segni per prima dei punti. La trasformazione di una meta avviene calciando in drop e non è prevista la possibilità del calcio piazzato, mentre la squadra a riprendere il gioco dopo la realizzazione di una meta è quella che l'ha realizzata (a differenza del rugby union in cui inizia il gioco la squadra che subisce la meta). Ogni cartellino giallo implica la sospensione temporanea di un giocatore per 2'. Le squadre sono composte da 3 avanti, il mediano di mischia, e 3 trequarti.

La giornata di oggi è così suddivisa:

Ore 15.30, Australia-Samoa, Gruppo B

Ore 16.00, Argentina-Kenya, Gruppo B

Ore 16.30, Francia-Stati Uniti, Gruppo C

Ore 17.00, Fiji-Uruguay, Gruppo C

Ore 17.30, Irlanda-Sudafrica, Gruppo A

Ore 18.00, Nuova Zelanda-Giappone, Gruppo A

Ore 19.00, Australia-Kenya, Gruppo B

Ore 19.30, Argentina-Samoa, Gruppo B

Ore 20.00, Francia-Uruguay, Gruppo C

Ore 20.30, Fiji-Stati Uniti, Gruppo C

Ore 21.00, Irlanda-Giappone, Gruppo A

Ore 21.30, Nuova Zelanda-Sudafrica, Gruppo A

Il torneo maschile inizia oggi per poi concludersi sabato 27 luglio.

Stefano Bonacorsi