Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da qui alla cerimonia di inaugurazione, avremo modo di vedere chi ci sarà, tra gli atleti e i tecnici passati tra la via Emilia e il West, tuttavia oggi apprendiamo con piacere che il neo acquisto del Modena Volley, Luciano De Cecco, sarà il portabandiera della delegazione dell'Argentina alla cerimonia inaugurale.De Cecco è arrivato quest'anno sottorete al Palapanini a raccogliere la pesante eredita di Bruno come alzatore della squadra gialloblu.Il palmarés dell'argentino è di tutto rispetto, con tre scudetti vinti tra Perugia e Civitanova Marche, con la nazionale albiceleste ha vinto i giochi panamericani nel 2016, la coppa panamericana nel 2017, inoltre ha conquistato il bronzo olimpico a Tokyo nel 2021, edizione di cui è stato anche il miglior palleggiatore. Edizione, quella di Tokyo, in cui fu proprio la nazionale argentina a eliminare per 3-2 l'Italia ai quarti, escludendola, per la prima volta dal 1992 dalle prime quattro classificate nel torneo olimpico maschile.Foto Instagram De Cecco