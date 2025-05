Olympius Cup, il torneo entra nel vivo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Olympius Cup è ormai arrivata alla sua terza edizione, e dopo il sostegno manifestato dall'Amministrazione Comunale e dagli enti locali, le 16 squadre di Modena e Provincia hanno finalmente potuto esprimere il loro valore sul campo da gioco a partire dal 22 aprile al campo Sanfa di Modena. L'inaugurazione ha visto la partecipazione del baluardo della tifoseria del Modena Bonny gialloblù, dell'ex sindaco di Modena, ora consigliere regionale, Muzzarelli, dell'assessore Bortolamasi e del giocatore Kleis Bozhanaj, trequartista del Modena Fc, il quale ha dato il via alla prima partita Wiligelmo-Dante Alighieri con il suo simbolico calcio d'inizio.

'È un grandissimo orgoglio vedere come un semplice 'torneo di calcetto' sia divenuto nel giro di 3 anni il più grande evento sportivo studentesco della Regione Emilia Romagna e forse d'Italia che coinvolge appassionatamente e attivamente migliaia di giovani dell'intera Provincia di Modena e non solo - afferma Riccardo Dotti, organizzatore e fondatore di Olympius Cup -. La prima fase del torneo si sta rivelando un successo: migliaia di spettatori tutte le sere, la presenza attiva e frequente delle Istituzioni cittadine che ci stanno appoggiando in maniera ammirevole e un gruppo squadra di oltre 80 giovani tra i 16 e i 24 anni tra staff, fotografi, cheerleader e telecronisti che stanno dando un contributo fondamentale'.'Un ringraziamento speciale a tutte quelle persone che stanno dando l'anima gratuitamente per questa iniziativa e per la gioventù modenese. Avis, Associazione Nazionale Alpini di Modena e le sezioni di Modena, Sassuolo e Nonantola dell'Associazione Nazionale Carabinieri coi loro volontari supporteranno l'intero corso della manifestazione. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti mercoledì 14 maggio e venerdì 16 maggio presso il campo Sanfa Calcio' - chiude Luca Violi, organizzatore e fondatore di Olympius Cup.