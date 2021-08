Orgoglio Italia, Oro olimpico al collo dell'uomo più veloce al Mondo

Il giorno dopo il trionfo , ecco il momento della celebrazione. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi sul podio con la divisa bianca dell’Italia Team, scelta da Armani “come segno di rinascita dello sport italiano”. Il primo a ricevere la medaglia d’oro è stato il campione olimpico dei 100 metri, che ha ascoltato e cantato l’inno sotto la mascherina e con la mano sul cuore. Nei pochi secondi che hanno diviso le due cerimonie, gli altoparlanti dello stadio Olimpico di Tokyo hanno diffuso le note di ‘A far l’amore comincia tu’, celebre brano di Raffaella Carrà.È stata poi la volta di Tamberi, che ha diviso il gradino più alto del podio del salto in alto con il qatariota Barshim. Ciascuno ha messo al collo dell’altro la medaglia d’oro prima di stringersi e alzare al cielo le braccia. Il primo a suonare è stato l’inno del Qatar, seguito poi da quello azzurro. Le note dell’inno di Mameli si sono dunque ripetute ancora nell’arco di 10 minuti, lo stesso tempo trascorso ieri sera nella conquista delle due medaglie dell’atletica italiana. Mano sul cuore anche per ‘Gimbo’, che la batte più volte sul petto alzando gli occhi al cielo.

