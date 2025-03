Padel al Mammut, Cavalca e Ferrari vincono il torneo maschile avanzato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sabato al Mammut di Modena, è andato in scena il Torneo Maschile avanzato. Sedici coppie formate dai migliori giocatori del panorama padelistico locale si sono date battaglia sui campi del centro sportivo di Via Ghiaroni. Tanti appassionati e semplici curiosi sono accorsi al Mammut per vedere le partite ed ammirare momenti di grande gioco, a tratti davvero spettacolare. La coppia formata da Nicola Ferrari e Luca Cavalca, dopo aver battuto in semifinale Giovanni Barberini e Luca Marasti per due set a zero, battono nel capitolo finale della competizione, al tie break anche il tandem formato da Giulio Mazzoli e Simone Cerfogli. Questi ultimi sono approdati in finale dopo aver superato, nel turno precedente, Andrea Romagnoli e Matteo Casini Ropa. La finale è stata combattuta fino all’ultimo punto, dell’ultimo game dell’ultimo set.