Padel al Mammut, torneo principianti: successo per Bedini e Chianese

L’attività dei tornei del Mammut Club di Modena non si ferma mai, il fine settimana appena trascorso ha visto scendere in campo il torneo dedicato alla categoria principianti. Tanta gente si è riversata nel centro sportivo modenese per assistere ad attimi di padel e tanto divertimento. Il tabellone femminile è stato vinto dalla coppia formata da Silvia Bedini e Domenica Chianese. Secondo posto per Rossana Serri ed Elisabetta Castelli. La sfida finale è terminata con il punteggio di 6-2 per i primi. Il torneo maschile è stato vinto dal tandem costituito da Sergio Balia e Maurizio Carnevali che hanno battuto per 6-2 Brian Castro e Roberto Giulivi. E’ stata una bellissima giornata all’insegna di tanto padel e molto divertimento. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato rendendo unica questa manifestazione.