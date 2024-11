Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La squadra del Mammut ha vinto la partita in trasferta a Carpi, sul Campo di casa della compagine ospitante A Tutto Campo, risultato finale 3-0 in favore dei ragazzi del Club di Via Ghiaroni. Questo risultato ha fatto sì che i ragazzi del Mammut strappassero il pass per l’accesso ai playoff. Il prossimo turno, quindi, è in programma a Parma, domenica 8 dicembre.Venerdì sera, presso il club modenese, si è tenuto il Torneo Misto avanzato: tanta gente si è riversata nel circolo, anche solo per guardare partite di padel di alto livello.Nella categoria Silver, hanno vinto Matteo Fiorini e Veronica Gandolfi. Nella Categoria Gold, ecco il trionfo di Davide Passini e Sofia Paltrinieri. Alessandro Campioli e Giorgia Guidotti salgono sul secondo gradino del podio. Il prossimo fine settimana è in programma il Torneo Over 55.