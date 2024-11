Padel, Women’s cup: successo per la squadra femminile del Mammut

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La loro avventura è iniziata a settembre, con un girone composto da sei squadre modenesi, conquistando un meritatissimo secondo posto per differenza di game vinti. Questo risultato ha permesso loro di accedere alla fase regionale, disputata sabato 23 novembre presso il Paladelta di Reggio Emilia. Nel tabellone regionale a eliminazione diretta, le ragazze hanno superato i quarti di finale con carattere, vinto una combattutissima semifinale e dominato la finalissima con una prestazione magistrale.Il risultato? Il pass per la fase interregionale.'Il Circolo Mammut è orgoglioso di ciò che hanno realizzato.

Abbiamo sempre creduto nel loro talento, ma vedere un gruppo di ragazze crescere e affrontare ogni sfida con quel mix di passione e spirito di squadra è stato un privilegio - si legge in una nota -. Sono diventate un esempio di cosa significhi essere non solo atlete, ma una vera squadra. Il successo, però, non si costruisce solo in campo e il nostro cammino ne è la prova. La squadra è stata guidata dal capitano Silvia Corradini e a supportarla, la preziosissima preparazione e i consigli tattici del coach Pepe Mendoza, il cui lavoro impeccabile ha fatto la differenza nei momenti decisivi. A completare questa perfetta sinfonia, la regia esperta di Claudio Falabella, che ha sostenuto la squadra con professionalità, consigli e visione'. Ora si attende di scoprire dove e quando si disputerà la prossima fase Interregionale.