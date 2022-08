Paltrinieri d'argento agli Europei nei 1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'argento nei 1500 stile libero agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 14:39:79. Medaglia d'oro è andata all'ucraino Mykhaylo Romanchuk, bronzo per il francese Damien Joly.'Il pubblico lo sentivo e lo devo anche ringraziare, mi sento di aver deluso le loro aspettative, volevo fare bene e non è uscita una cosa bellissima, ma ero morto, finito. L'Europeo è lungo e ogni gara è a sé, oggi era il massimo che potevo fare, quindi sono contento' - è il commento di Paltrinieri alla sua prestazione.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.