Paltrinieri trascina l'Italia anche nella 4x1500

Il campione carpigiano di nuoto Gregorio Paltrinieri non smette di stupire. In 24 ore vince i suoi diecimila e spinge alla vittoria i compagni del team Italy2 nella staffetta 4x1500 mixed nella giornata conclusiva della seconda tappa della world series a Parigi. Sabato aveva ottenuto il successo personale nella 10 chilometri, il secondo consecutivo dopo quello a Setubal. Giulia Gabbrielleschi, Martina De Memme, Dario Verani e Gregorio Paltrinieri si impongono in 1 ora 07'51'74 nel 'Canal del Ourcq' e anticipano i compagni del team Italy1 Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Andrea Manzi e Pasquale Sanzullo che sono secondi in 1ora 08'03'37 battendo allo sprint gli australiani Kareena e Kyle Lee, Moesha Johnson e Nicholas Sloman che chiudono terzi in 1ora, 08'04'30. Quarta la Spagna1 (1ora 09'30'97) e quinta la Francia1 (1ora 09'31'55).