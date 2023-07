Palumbo ha firmato: ufficialmente gialloblù

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La decima novità dell’estate 2023, già anticipata nei giorni scorsi, e ora ufficiale, è Antonio Palumbo, centrocampista, classe 1996, acquistato a titolo definitivo dalla Ternana. Per il Modena F.C. ha firmato un contratto pluriennale.

Napoletano di Scampia, Palumbo muove i primi passi tra le scuole calcio locali. A 16 anni il primo salto di categoria: in un settore giovanile professionistico, quando la Ternana nota le sue qualità e lo inserisce negli Allievi Nazionali. Dopo due anni, mentre ancora figura nell’organico della Primavera, viene lanciato in prima squadra: è il 24 dicembre 2014 e il destino vuole che l’avversario contro cui esordisce sia proprio il Modena. Chiuderà da 18enne la stagione in Serie B con 12 presenze (8 da titolare). L’anno successivo, sempre con la maglia rossoverde, continua a crescere, e trova anche i primi gol i tra i professionisti.Le sue prestazioni non passano inosservate: in estate lo acquista a titolo definitivo la Sampdoria, ma resta in prestito alla Ternana, quindi prosegue la formazione a Trapani (31 presenze e 2 gol in Serie C) e alla Salernitana (parentesi poco fortunata, con 5 presenze in B). A gennaio 2019 ritorna in prestito in Umbria. Resta di proprietà del club blucerchiato e il 2 ottobre 2020 Sir Claudio Ranieri gli regala la gioia del debutto in massima serie, prima dell’ennesimo ritorno a Terni: sarà l’ultimo prestito, nell’estate del 2021 diventa infatti della Ternana a titolo definitivo, dopo essere stato protagonista assoluto della promozione in Serie B della squadra (24 presenze e 2 gol). Nelle ultime due stagioni ha indossato la fascia di capitano ed è diventato il pilastro del centrocampo delle Fere, sommando 66 gettoni, 7 gol e 16 assist, numeri che lo hanno reso uno dei profili più interessanti del campionato cadetto.