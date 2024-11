Panchine calde, il modenese Cristiani nuovo allenatore del Colorno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Confermati invece i tecnici di Smile (Santini) e San Felice (Pizzo).In Prima, ad alto rischio la panchina di Bonissone: se la sua Mirandolese dovesse perdere domani nel turno infrasettimanale a Solara con la Quarantolese, un super derby, allora il giovane tecnico quasi sicuramente salterà.In Seconda sono annunciati nelle prossime ore grosse novità: in attesa di sviluppi, la squadra è stata affidata a Cesare Ventuelli, ex tecnico della Vignolese.

Fuori provincia, il Colorno (Eccellenza), dopo l'esonero di Montale, ha ufficializzato il tecnico modenese Checco Cristiani. Classe 1969, ha allenato in passato in Eccellenza diversi club della regione: dai reggiani della Casalgrandese, ai modenesi della Virtus Castelfranco, passando per i bolognesi dell’Axys Zola, ma è stato proprio nella provincia parmense ad aver scritto la pagina più bella della sua carriera. Memorabile l’esperienza al Salsomaggiore nel 2021/2022, condotto ad un onorevole 8° posto in campionato (con 38 punti in 28 partite) e a una gloriosa cavalcata in Coppa: iniziata, dapprima, vincendo il titolo regionale e proseguita poi alla fasi nazionali con tanto di approdo alla finalissima valsa la promozione in Serie D. Dopo l’esonero con i gialloblù nella massima categoria dilettantistica (5 punti in 14 turni), la carriera di Cristiani è proseguita nelle ultime due stagioni nella bassa reggiana tra Rolo (da subentrato) e Fabbrico) con l’obiettivo, centrato, di arrivare alla salvezza. È quello che gli chiederà, da oggi, anche il presidente Davide Quarta e tutta la colornese: c’è da risollevare un preoccupante 14° posto in classifica (9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi) e da mettere fine a un digiuno di vittorie che dura dal 22 settembre. “Checco” Cristiani, anche con l’ausilio del ritrovato vice Mirko Baldi (già con lui al Salso), proverà a superare una sfida meno scontata del previsto.

Matteo Pierotti