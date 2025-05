Panchine Dilettanti: Antonelli a Montombraro, lo Junior Finale saluta Cumani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ora è ufficiale: 'Il Montombraro è lieto di annunciare che Stefano Antonelli è il nuovo allenatore per la stagione 2025/26”. Antonelli vanta un'ottima esperienza in categoria avendo allenato in diverse piazze come Pavullo, Castellarano e Colombaro dove ha vinto la Coppa Emilia. Al mister un grosso in bocca al lupo da parte della società'. Cambia panchina anche il Ganaceto visto che saluta in blocco il terzetto che era arrivato nell’estate del 2023: hanno infatti detto addio mister Matteo Virgilio, il direttore sportivo Nicola Zannoni e il direttore tecnico Alessio Celeste.

In prima categoria il neopromosso Junior Finale cerca un allenatore dopo l’addio da mister Riccardo Cumani. Conferma invece per i tecnici delle altre due vincitrici di Seconda, Adolfo Gentilini alla guida dell’Appennino e Alessandro Michelini alla Modenese. Restando in Prima all’Atletico Spm si va verso la conferma di Cristiano Fochi.

Matteo Pierotti