Panchine, il Fiorano va avanti con Parenti: la Quarantolese cambia

Le panchine delle modenesi sono sempre più calde.PromozioneIl Fiorano va avanti con mister Andrea Parenti. Dopo la pesante sconfitta per 0-4 nel derby con la Sanmichelese, il ds dei biancorossi Omar Ferrari aveva infatti pensato a una nuova guida tecnica, ma la notte di lunedì ha portato consiglio e così per ora si va avanti con Parenti. “Dopo la partita di domenica – aveva detto lunedì Ferrari – siamo tutti in discussione, tecnico, giocatori e anche il sottoscritto. Ora mi incontro col presidente Iacaruso e decideremo insieme come procedere. E' inaccettabile che una squadra entri in campo già sconfitta come è successo domenica, sembrava quasi rassegnata alla sconfitta ancor prima di scendere in campo. Qualcosa comunque cambieremo a livello di guida tecnica perché non voglio che si ripeta più una partita come quella di domenica”. E alla fine il presidente Iacaruso, grande estimatore di Parenti (lo ha voluto lui sulla panchina) alla fine ha deciso di non cambiare il mister.Prima categoriaLa Quarantolese ha esonerato mister Francesco Luppi è ha dato la panchina a Paolo Rampani,(è un ritorno).