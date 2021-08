Pareggio a reti bianche: avvio tiepido del Modena

Il primo test del Modena in campionato, nella trasferta a Grosseto non entusiasma. Dopo un primo tempo equilibrato, un po' più Modena nel secondo tempo, con una occasione di Scarsella ma alla fine nessuna delle due squadre riesce a sbloccare. Le due squadre si annullano a vicenda e il pareggio non toglie nulla a nessuna delle due. La prossima del Modena, prima in casa e seconda di campionato, sarà al Braglia con la Reggiana.GROSSETO (4-3-1-2): Barosi; Raimo, Siniega, Ciolli, Semeraro; Serena, Fratini, Cretella; Marigosu; Moscati, Arras . A disp.: Fallani, Salvi, Verduci, Perrella, Scaffidi, Bifini. All.: StefaniMODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Pergreffi, Silvestri, Renzetti; Armellino 5.5, Gerli, Scarsella; Mosti ; Marotta, Ogunseye (69′ Minesso s.v.). A disp.: Narciso, Maggioni, Rabiu, Bonfanti, Giovannini. All.: TesserARBITRO: sig. Scarpa di CollegnoNOTE: ammoniti Mosti, Ingegneri, Raimo.Al termine della prima giornata, guidano la classifica, con tre punti, Siena, Virtus Entella, Olbia, Pescara, Lucchese