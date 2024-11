Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

e mantiene l'imbattibilità. Numero di occasioni superiori per il Carpi nel primo tempo mentre nella ripresa, quando è soprattutto il Campobasso ad essere più minaccioso, la squadra di Serpini dovrà tanto alle prodezze di Sorzi per non finire in svantaggio e chiudere in pareggio la gara.AC Carpi vs Campobasso 0-0AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Calanca, Verza (dal 79′ Rossini); Figoli, Mandelli, Contiliano; Puletto (dal 63′ Nardi); Saporetti (dal 72′ Stanzani), Gerbi (dal 72′ Sall). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Amayah, Cortesi, Sereni. All. SerpiniCampobasso (3-4-1-2): Forte; Mancini, Calabrese, Mondonico; Morelli (dal 79′ Haveri), Pellitteri, Scorza (dal 63′ Baldassin), Pierno; D’Angelo (dal 79′ Prezioso); Di Nardo (dal 72′ Spalluto), Di Stefano (dal 63′ Forte). A disposizione: Guadagno, Bosisio, Benassai, Celesia, Serra, Bigonzoni, Lombari. All. BragliaArbitro: Sig. Pasculli sez. Como / Assistenti: Romagnoli – Chianese / 4° Ufficiale Sig. Macrina (Reggio Calabria)Ammoniti: Pellitteri (Cam), Contiliano (Car), Calabrese (Cam), Gerbi (Car), Mancini (Cam)Espulsi: Calabrese (Cam)Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.