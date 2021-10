Paura al Rally città di Modena: auto finisce contro cancellata

Paura alla 41esima edizione del Rally Città di Modena. Durante la prima prova, in via Vandelli a Montebaranzone, un'auto è uscita di strada andando a sbattere violentemente contro il cancello di una abitazione. Fortunatamente nessun ferito, ma i danni sono ingenti. L'incidente ripropone il tema della sicurezza di questi percorsi. Ricordiamo che appena due mesi fa al Rally dell'Appennino un'auto finì sulla folla provocando due vittime

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.