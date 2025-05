Pentathlon: Elisa e Alessia tengono alta la bandiera di Modena a Roma

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Quello appena trascorso è stato un fine settimana ricco di emozioni e risultati importanti per la società di via San Faustino, impegnata presso il centro di preparazione olimpico di Montelibretti (Roma) nei Campionati Italiani Junior di Pentathlon Moderno, secondo appuntamento stagionale per l’assegnazione dei titoli nazionali.



In campo femminile le protagoniste assolute del weekend sono state Elisa Sala e Alessia Canto, entrambe capaci di centrare l’accesso alla finale grazie a un’ottima prestazione nella prova di scherma e in quella a ostacoli, dove hanno fatto segnare rispettivamente il primo e secondo tempo. Brillante anche la gestione delle energie durante il nuoto e il laser run, che ha permesso loro di risparmiare forze preziose per la finale del giorno successivo.

Nella giornata decisiva, Alessia ha sfiorato l’impresa nella scherma, fermandosi contro Sara Forti, mentre Elisa ha chiuso la sua gara al 9° posto.

Ottimi riscontri anche nella prova a ostacoli (Alessia seconda, Elisa poco dietro) e un leggero calo nel nuoto, comprensibile vista l’intensità delle gare.Nel laser run Alessia è partita terza e ha concluso con uno splendido 4° posto, mentre Elisa, settima in partenza, ha rimontato fino al 6° posto finale. Risultati ancora più significativi considerando che era la prima volta che affrontavano un percorso a ostacoli completo.In campo maschile ottima prova di Giovanni Maria Vignoli, che ha centrato una finale tutt’altro che scontata grazie a una solida fase di qualificazione. Giovanni ha pagato un po’ l’inesperienza su due giorni di gara consecutivi, ma ha comunque mostrato grande carattere.Nella scherma si è confrontato con avversari di altissimo livello, tra cui il vicecampione del mondo U19, mentre nella prova a ostacoli qualche errore gli ha impedito di lottare per le posizioni di vertice. Buona la prova nel nuoto, in rimonta nel laser run: nel complesso una prestazione convincente che gli vale la qualificazione ai Campionati Assoluti di ottobre.Nella foto, Elisa Sala e Alessia Canto