battuto di misura dall’Ascoli per 1 a 0.Il Modena non perdeva in casa dal 29 ottobre scorso (2 a 0 per il Palermo) e ieri sera non è stato abbastanza brillante per raggiungere almeno il pareggio.Pronti via e subito Renzetti da fuori colpisce la traversa; sembra il prologo a una partitona dei gialli e invece l’Ascoli pian piano prende le misure. La partita si gioca interamente a centrocampo con tanti duelli individuali e le azioni di attacco da una parte e dal’altra sono poche, dato che le rispettive difese prendono facilmente il sopravvento.L’unico episodio degno di nota del primo tempo è l’infortunio dell’arbitro Gariglio che viene sostituito dal quarto ufficiale Ceriello al suo debutto in serie B.Nella ripresa l’Ascoli appare più tonico e comincia meglio; il Modena sembra non avere forza fisica, e Tesser corre subito ai ripari; con l’inserimento di Tremolada e Strizzolo (per Giovannini e Falcinelli) si passa al rombo a centrocampo; Tremolada subito ha un buon avvio ma poi finisce inghiottito dalle partita; davanti il Modena fa fatica, Strizzolo buccia ma senza incidere, anche se un suo guizzo meriterebbe maggior fortuna; Bonfanti va via via spegnendosi fino a diventare impalpabile. Senza sbocchi nel gioco di attacco il Modena lotta a centrocampo ma senza incidere, e finisce con l’allungarsi e concedere campo agli ospiti.L’infortunio di Poli, fuori per crampi e da valutare (sostituito da Armellino, non in gran serata anche lui), spegne del tutto la luce e l’Ascoli, pochi minuti dopo, a 15’ dalla fine, passa in vantaggio con il gol partita di Mendes subentrato dalla panchina.



Il gol spegne la luce del Modena, che non ha più la forza fisica e mentale di ripartire. Neanche gli ultimi cambi (Duca e Mosti per Gerli e Renzetti) cambiano l’inerzia della partita, anzi l’Ascoli segna addirittura il gol del raddoppio poi annullato per evidentissimo fuorigioco.



Per il Modena una serata totalmente storta, sotto tutti i punti di vista; peccato per la sconfitta ma i gialli hanno fatto davvero poco.

Importante adesso sarà resettare velocemente e puntare tutte le energie alla gara di Como in programma domenica, partita assolutamente da non sbagliare.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc