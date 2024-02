Pisa - Modena, pareggio amaro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ci riesce Strizzolo che entra e segna la rete del vantaggio gialloblù. Durerà poco. Canestrelli firma il 2-2 di testa su calcio d’angolo. Nel finale trattenuta dubbia in area su Strizzolo e nell’ultima azione del match Riccio segna ma il gol è annullato per fuorigioco.

Al proposito Bianco non si sbilancia: 'Non parlo di arbitri e rispetto le scelte che hanno preso'. Poi commenta: 'Il percorso dei ragazzi resta straordinario, anche se in questo momento quello che stiamo facendo non basta, stiamo lasciando troppi punti per strada” – chiude Bianco.



Il tabellino



PISA-MODENA 2-2



Pisa (3-4-2-1) Loria; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Beruatto (63′ Barbieri), Barberis (19′ Veloso), Tramoni (63′ Tourè), Piccinini (81′ Masucci); Valoti, Mlakar, Bonfanti (81′ Moreo)



Modena (3-5-2) Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Santoro (49′ Ponsi), Battistella (55′ Magnino), Gerli, Palumbo (72′ Duca), Corrado (72′ Manconi); Gliozzi (55′ Strizzolo), Abiuso.



Arbitro: Daniele Minelli di Varese



Reti: 42′ Mlakar, 48′ Abiuso, 75′ Strizzolo, 84′ Canestrelli



Ammoniti: Valoti, Santoro, Battistella, Palumbo, Duca, Caracciolo, Strizzolo.



Espulso: Valoti



Nella foto (Modenafc) Paolo Bianco