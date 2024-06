Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tante tappe distribuite in località italiane e divise per le varie discipline che lo scorso fine settimana, in provincia di Vicenza ha visto protagonista il Bowling. Specialità nella quale Elena Biolchini, rappresentante della società Brixia Smile Brescia, è da tempo una conferma. E nell’ultimo appuntamento non ha mancato nulla. Con successi di squadra e singoli. Venerdì mattina si sono svolti i preliminari singoli e il suo totale è stato di 440 in 3 partite. Il sabato si sono svolte le gare di singolo e il suo punteggio è stato di 437 in 3 partite. Domenica mattina si sono svolti i ‘becker’ di squadra femminile maschile e misto. Il risultato di squadra è stato di 458 in 5 partite con le compagne Diletta Martinelli, Elisabetta Gasperi, Serena Gatta e Silvia Preti. Grande la soddisfazione per il risultato ottenuto, per le atlete e gli allenatori Mauro Facchetti (con il quale Elena ha vinto anche i mondiali a Los Angeles nel 2015), e Cesare Mesa