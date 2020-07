Play-off: Carpi travolto dal Novara dice addio alla B

Il Carpi è fuori dai play-off e deve dare addio alla serie B. In campo, contro il Novara, sembra non esserci storia, già dall'inizio. Quando al 9’ dal dischio d'inizio il Novara passa in vantaggio con Pinzauti pronto ad approfittare di un rimpallo in area su punizione di Buzzegoli. Il gol carica e al 40’ arrivava il raddoppio di Sbraga con un gran colpo di testa. Nella ripresa il Carpi accorcia le distanze al 90’ con Vano è tardi





Tabellino





CARPI-NOVARA 1-2

Reti: 10’ Pinzauti, 41’ Sbraga, 45’st Vano

CARPI (4-3-1-2): Nobile, Pezzi, Sabotic, Boccaccini (1’st Rossoni), Lomolino; Saber (1’st Jelenic), Simonetti, Saric; Maurizi (16’st Cianci); Vano, Biasci.

A disposizione: Rossini, Sarzi Puttini, Carta, Varoli, Pellegrini, Carletti, Bellini, Fofana, Mastaj.

Allenatore: Riolfo

NOVARA (4-3-2-1): Lanni, Cassandro, Sbraga, Bove (27’st Bellich), Cagnano; Nardi (5’st Schiavi), Buzzegoli, Bianchi; Gonzalez, Piscitella (15’st Cisco); Pinzauti (15’st Bortolussi).

A disposizione: Marricchi, Zunno, Collodel, Barbieri, Pinotti, Peralta, Pagani, Strechie.

Allenatore: Banchieri

Arbitro: De Santis di Lecce, assistenti Caso di Nocera e Bahri di Sassari, IV ufficiale Tremolada di Monza

Note: ammoniti Simonetti, Bove, Nardi, Buzzegoli; recupero 2’ primo tempo e 5’st





Foto: Ciancaphoto.it da Carpi FC