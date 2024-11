Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Pineto vs AC Carpi 1-4 (0-2)

Reti: 12′ Puletto (C), 20′ Gerbi (C), 49′ Gerbi (C), 84′ Chakir (P), 88′ Stanzani (C)

Pineto (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso, Ienco; Schirone (dal 79′ Giovannini), Lombardi (dal 46′ Amadio), Germinario; Del Sole (dal 65′ Chakir), Fabrizi (dal 65′ Gambale), Bruzzaniti (dal 46′ Marrancone). A disposizione: Barretta, Marone, Baggi, Dutu, Marafini, Pellegrino, Borsoi, Nebuloso, Villa. All. Tisci

AC Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Calanca, Verza; Figoli (dal 78′ Nardi), Mandelli, Contiliano; Puletto (dal 52′ Amayah); Saporetti (dal 61′ Stanzani), Gerbi (dal 61′ Sall). A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Sereni. All. Serpini

Arbitro: Sig. Manzo sez. Torre Annunziata / Assistenti: Fenzi – Lo Calio / 4° Ufficiale Sig. Pazzarelli (Macerata)Ammoniti: Puletto (C), Germinario (P), Calanca (C)Espulsi: nessuno.Recupero: 0’ p.t.; 4’ s.t.