Poker Sassuolo, per lo Spezia solo il gol della bandiera

Esordio amaro per il debutto dello Spezia nella massima serie. Allo stadio Manuzzi di Cesena (stadio impiegato dai liguri per i lavori al Picco) è un trionfo neroverde segnato da un 1-4 finale. Djuricic apre i giochi con una magia, risponde prima dell'intervallo Galabinov per il primo gol in A delle Aquile. Ma nella ripresa, è monologo neroverde. Berardi segna il nuovo vantaggio dal dischetto, passano pochi minuti e Defrel cala il tris prima del definitivo gol del poker firmato da Caputo.

IL TABELLINO

Spezia-Sassuolo 1-4

Marcatori: 12′ Djuricic (Sa), 30′ Galabinov (Sp), 64′ rig. Berardi (Sa), 66′ Defrel (Sa), 77′ Caputo (Sa)

SPEZIA: Zoet; Sala (79′ Ferrer), Eric, Dell’Orco (87′ Chabot), Ramos; Bartolomei (72′ Deiola), Ricci, Pobega (72′ Farias); Agudelo (73′ Mora), Galabinov, Gyasi.

A disp: Krapikas, Rafael, Vignali, Piccoli, Bastoni, Agoume, Desjardins.

All. Vincenzo Italiano

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Chiriches (78′ Ayhan), Ferrari, Kyriakopoulos (46′ Muldur); Locatelli, Obiang (46′ Bourabia); Berardi (87′ Ricci), Defrel (69′ Traore), Djuricic; Caputo.

A disp: Pegolo, Turati, Peluso, Ghion, Scamacca, Haraslin.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Ghersini di Genova

Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale – Miele di Torino

Quarto Ufficiale: Piccinini di Forlì

VAR: Banti di Livorno – Valeriani di Ravenna

Ammoniti Sala (Sp), Djuricic (Sa), Zoet (Sp)



Immagine e grafica da Sassuolocalcio.com