Poster del Modena e album figurine: sabato al Braglia in regalo ai ti

Non solo la prima del 2023 allo stadio Alberto Braglia. Modena-Cosenza, in programma domani, con inizio alle ore 14, sarà la seconda partita della stagione dedicata da Lega Serie B alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, infatti i calciatori avranno un nastro rosso al polso durante l’ingresso in campo e sui led passerà la scritta No alla violenza sulle donne con l’hashtag #basta che invitiamo tutti i condividere sui propri profili. Ma domani, per i tifosi gialloblù, sono in programma anche altre speciali iniziative.Come disposto dagli accordi con LegaSerieB, al termine della gara saranno distribuiti gratuitamente 3000 Album Calciatori 2022-2023: saranno a disposizione del pubblico all’uscita dai settori Tribuna Centrale, Gradinata e Curva Montagnani. Le attività correlate prevedono anche l’ingresso in campo, insieme con le squadre, di 23 bambini/bambine e la proiezione sul maxi schermo, all’annuncio delle formazioni, delle figurine dedicate ai giocatori del Modena.Non solo il classico album delle figurine. Sempre al termine della gara di domani saranno distribuite gratuitamente oltre 3mila copie del poster di Modena Fc nel formato da parete 80 x 60. Si tratta dell’elaborazione della foto ufficiale 2022-2023 che comprende il presidente Carlo Rivetti e tutti i componenti della squadra: un’immagine realizzata da Foto Fiocchi ed elaborata, per omaggiarla ai tifosi gialloblù, da Maily di Eugenio Bini. La distribuzione è programmata alle uscite dalla Tribuna Centrale e dalla Curva Montagnani.Come succede in occasione di tutte le gare allo stadio Braglia, ci sarà anche la possibilità di acquistare i prodotti ufficiali gialloblù. Per Modena-Cosenza lo store mobile sarà presente nella zona della Tribuna Centrale.A partire da 10 euro, fino a domani, sabato, giorno della partita, con le biglietterie del Braglia aperte dalle ore 11.30 alle 14.30.Foto: Fiocchi da Modena Calcio