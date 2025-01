Prima categoria: Corlo, si dimette mister Sarno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“L’As Corlo comunica che l’allenatore Roberto Sarno ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di guida tecnica della squadra di Prima Categoria girone C. Nelle prossime ore verrà annunciato il nuovo allenatore che affronterà le 13 partite rimanenti”. Lo annuncia in una nota la società.L’ex tecnico che dal 2022 ha guidato il Corlo afferma: “Vista la difficoltà che la squadra sta avendo a fare risultato ho deciso, per il bene di tutti, di fare un passo indietro, nella speranza che l’ambiente trovi la forza per reagire al momento e riuscire a fare quei punti indispensabili per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Da domani tiferò Corlo, certo che nello spogliatoio ci siano le risorse tecniche e umane per difendere la categoria e garantire continuità al progetto”.“In seguito alle avvenute dimissioni di mister Sarno, ci teniamo innanzitutto a ringraziarlo per il gran lavoro svolto in questi 3 anni in cui ha onorato il suo ruolo, portando professionalità, serietà e tante idee e facendo crescere un gruppo di ragazzi locali cresciuti nel settore giovanile. Rimarrà indimenticabile per Corlo, e per tutti noi che lo abbiamo vissuto, la vittoria dello scorso campionato che ha portato la nostra società in prima categoria per la prima volta in 56 anni” - chiude la società.