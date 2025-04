Prima categoria, doppietta per il Medolla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Doblete del Medolla. I modenesi dopo la conquista della Promozione, portano a casa anche la Coppa Regionale di Prima Categoria vincendo per 3-0 contro un’ottima Spes Borgotrebbia. Ma veniamo alla cronaca. I piacentini fanno a meno di Mawa, squalificato, e degli infortunati Cordera e Caprari, mentre la formazione modenese è al completo. Al 15′ tiro di Djwomo da breve distanza, palla a lato. Al 22′ Medolla in vantaggio, gran colpo di testa ad incrociare di Boccher dal palo di sinistra, imparabile per Figoni. Al 31′ gran tiro dalla distanza di Franco, palla che colpisce al palo alla destra di Figoni, ma sul rovesciamento di fronte è Lucci a prendere il legno, poi sulla ribattuta il tiro di Cremona termina in corner. Al 34′ rasoterra dai venti metri di Hoxhe, palla ampiamente a lato.

Al 36′ fuga di Djwono sulla sinistra, il suo diagonale sfiora il palo. AL 42′ tiro da posizione decentrata di Battaglino, Neri respinge. Al 43′ raddoppio del Medolla, azione bruciante di Djwomo che, entrato in area dalla sinistra, mette a sedere un avversario, ed infila sul primo palo. Nel primo minuto di recupero altra accelerazione di Djwomo, stavolta sulla destra, stavolta la conclusione è alta. Al 47′ colpo di testa di Pastorelli, Neri controlla senza problemi. Al 50′ vicina al gol la Spes, tiro di Gazzola dal limite, palla che passa in mezzo ad una selva di gambe, sfera che sfiora il palo alla sinistra del portiere. Al 53′ cross di Boccher che colpisce la base alta della traversa, l’azione prosegue, tiro di Hoxha dalla distanza, alta sopra la traversa.

Un minuto dopo ripartenza di Djwomo dalla linea centrale, palla sulla sinistra per Saracino, ma calcia male. Al 57′ Cremona calcia dall’altezza del dischetto, bravissimo Neri nella respinta. Al 59′ ancora Saracino, forte rasoterra, Bolzoni attento in presa. Al minuto 84, tiro al volo di Djwomo, palla a lato. All’87’ pallonetto di Lucci, Neri agguanta il pallone senza problemi. Al 91′ la terza rete, Djwomo vince un rimpallo e si invola solo davanti a Bolzoni e lo fredda con tiro nel sette alla sua sinistra.Spes Borgotrebbia-Medolla 0-3Reti: 22′ pt Boccher, 43′ pt, 46′ st DjwomoSPES BORGOTREBBIA: Figoni, Battaglino, Malvicini, Ozzola (30′ st Mannu), Silva, Rozza, Platè, Gazzola, Cremona, Lucci, Bertelli. A disp.: Romani, Traorè, Toninelli, Ranzani, Lanfranchi,Mendez Caypa, Lucchi, Ngom, Mannu. All.: FavalesiMEDOLLA: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri, Assohoun, Pastorelli, Abusoglu, Boccher (42′ st Balestrazzi), Franco (30′ st Bugneac), Djwomo. A disp.: Guzzinati, Fontana, Guandalini, Raimondi, Leozappa, Perondi, Salvioli, Balestrazzi, Bugneac. All.: SemeraroArbitro: Visani di Faenza (Colangelo di Reggio Emilia, Bombonato di Bologna)Note: spettatori 400 circa; ammoniti Boccher, Franco; angoli 6-3; recupero 1′, 4'