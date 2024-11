Prima categoria: gran colpo del Medolla, ecco Adusa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Arrivato giovane in Italia, è passato fra i settori giovanili di Lazio, Bologna e Ascoli, poi ha messo insieme quasi un centinaio di gettoni in Serie D con 10 reti con le maglie di Lentigione, Matese, Rocella, Montegiorgio, Cittanovese, Fidelis Andria e Vado, dove è arrivato a dicembre 2022 a Viano per avvicinarsi alla famiglia. Con un grande lavoro il presidente Giovanni Levati lo ha convinto a sposare la causa del Medolla, che ora più che mai sogna il secondo salto di categoria di fila. Il ds dell'Agazzanese Todo Barbieri: “Perché abbiamo liberato Adusa? Per noi era ingestibile. Avevamo già deciso di liberarlo prima della partita col Colorno”.

Ma il mercato in questi giorni ha riservato altre sorprese. Mercoledì nella Virus Camposanto (Promozione) ha debuttato il nuovo attaccante Qamil Gripshi (‘88) ex Marannello e Fortitudo, mentre il Casalgrande ha ufficializzato Angelo Capasso, punta 2000 ex Sanmichelese.

Allenatori

Dopo lo 0-3 con la Sammartinese, il Fiorano ha esonerato Simone Cavalli con la squadra per ora affidata al vice Massimo Sonnino ma con la supervisione di Leopoldo Matta. A rischio anche Fanti sulla panchina del Montombraro dopo l'unico punto nelle ultime 5 gare.

Matteo Pierotti