Prima categoria, il Maranello conferma mister Tosi

'La società Maranello Calcio è orgogliosa di annunciare che Mirko Tosi sarà l'allenatore della prima squadra anche nella prossima stagione. Dopo gli ottimi risultati ottenuti finora, il Club rinnova con entusiasmo la fiducia nel lavoro di mister Tosi, riconoscendolo come una figura chiave del nostro progetto sportivo. Siamo felici di ufficializzare questo accordo mentre il campionato è ancora in corso e con i playoff alle porte. Mister Tosi ha accettato con grande entusiasmo, determinato a proseguire il percorso intrapreso insieme' - lo annuncia la società in una nota. Il direttore sportivo Giovanelli ha dichiarato: 'La conferma di Mirko è il risultato di un percorso positivo e di un impegno condiviso. Siamo convinti che, con lui alla guida, il Maranello continuerà a crescere e a raggiungere nuovi traguardi. È un punto di riferimento per la squadra e per i nostri obiettivi futuri'.

Matteo Pierotti