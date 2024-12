Prima categoria: il Medolla col Maranello per l'allungo decisivo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

«Stiamo viaggiando oltre ogni più rosea aspettativa – spiega il presidente Giovanni Levati – l’obiettivo di metà stagione era quello di essere in vetta ma questo +6 conferma quanto stiano lavorando bene il mister e la squadra.

Le ultime 5 vittorie sono frutto anche degli ultimi innesti di categoria superiore come Adusa (sceso dall'Eccellenza, era all'Agazzanese ndr) e Sentieri che ci hanno migliorato in difesa e in attacco, dove qualcosa mancava. Le rivali? Maranello e Spilamberto sono le due più accreditate, l’Atletico Spm dopo il nostro sorpasso ha perso terreno anche se ha battuto il Maranello, però c’è ancora grande equilibrio fra le prime sette e per questo una vittoria col Maranello sarebbe un gran colpo».

«Essere promossi e avere anche la miglior disciplina è una soddisfazione enorme – conclude Levati – e alla coppa teniamo molto, proveremo a fare il «double» perché credo che la rosa sia all’altezza. Quando siamo arrivati a Medolla nel 2021 in Terza l’obiettivo era la Promozione in 4 anni e dopo due salti di categoria speriamo di festeggiare questo fantastico traguardo».

Matteo Pierotti