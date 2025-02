Prima categoria, il Medolla vince il derby con la Mirandolese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Davanti a 500 spettatori la capolista Medolla supera nel derby la Mirandolese che va vicina al pareggio al 20' della ripresa ma Cavicchioli si fa parare un rigore dall'ottimo Neri. Una vittoria che porta le firme di Franco su rigore per fallo su Djwono nel primo tempo e nella ripresa di Sentieri di testa.MEDOLLA-MIRANDOLESE 2-0MEDOLLA: Neri, Guandalini (56' Assohoun), Saracino, Hoxha, Sentieri, Bugneac, Pastorelli, Abusoglu, Boccher (91' Leozappa), Franco (60' Balestrazzi), Djwomo. A disp.: Guzzinati, Cognetti, Raimondi, Guilouzi, Perondi, Salvioli. All. SemeraroMIRANDOLESE: Calanca, Malavasi (83' Hasaramaj), Brondolin, Bianchi (90' Errico T.), Davo, Muracchini, Cavicchioli, Cafiero (46' Massaretti), Kolaveri, Frentoaei, Castorri (56' Pozzetti). A disp.: Soffritti, Pellacani, Errico F., Ficarelli, Incerti. All. GovoniARBITRO: Festa di FaenzaRETI: 27' rig. Franco, 77' SentieriNOTE: spettatori 500. Ammoniti: Boccher, Bugneac, Brondolin, Djwomo, espulso al 91' Pastorelli per doppio giallo. Al 66' Neri para un rigore a Cavicchioli