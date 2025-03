Prima categoria, il Medolla vola anche in Coppa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non ha rivali il super Medolla di mister Semeraro. Domina in campionato (domenica in casa col Polinago potrebbe arrivare la promozione matematica in... Promozione) e anche in coppa. Mercoledì i biancoverdi hanno surclassato i ferraresi degli Amici di Stefano, guadagnando così l'accesso alla semifinale della coppa di Prima categoria.

In avvio occasioni per Boccher, Djwomo e ancora Boccher. Al 22' Djwomo è bravo a inserirsi in area e battere Marinelli in uscita: 0-1. Subito Balestrazzi prova a raddoppiare ma il portiere compie un miracolo. Al 29' Franco dalla distanza trova l'angolo: 0-2. Al 37' Boccher al volo, palla fuori di poco. Al 57' angolo di Boccher, svetta Djwomo per lo 0-3. Poi Djwomo di testa sfiora il 4-0. Al 63' calcia Djwomo e sulla respinta Pastorelli segna il 4-0. Al 70' angolo di Franco, Boccher al volo, ennesima respinta del portiere.

Al 90' Fontana per Salvioli che batte il portiere in uscita per lo 0-5 finale.AMICI DI STEFANO-MEDOLLA 0-5AMICI DI STEFANO: Marinelli, Cristofori, Tosi, Cinti, Vagni (53' Granata), Gherlinzoni 1°, Gherlinzoni 2°, Marabini (33' Siciliano), Marchesini (61' Zona), Andreotti, Tuffanelli. A disp.: Cirelli, Boselli, Beghelli, Borsetti, Giglioli. All. CasottiMEDOLLA: Neri, Pastorelli, Leozappa (81' Guandalini), Hoxha (72' Roccato), Sentieri, Guilouzi, Bugneac (87' Fontana), Balestrazzi, Boccher, Franco (81' Abusoglu), Djwomo (77' Salvioli). A disp.: Guzzinati, Perondi, Atti, Raimondi. All. SemeraroARBITRO: Festa di FaenzaRETI: 19' e 57' Djwomo, 27' Franco, 63' Pastorelli, 90' SalvioliNOTE: ammoniti: Balestrazzi, Sentieri